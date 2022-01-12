На станції метро в Харкові обвалилася стеля

У Харкові на станції метро "Майдан Конституції" обвалилася стеля. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря мерії Харкова Юрія Сидоренка.

За його словами, на місці обвалу вже працює комісія метрополітену, з'ясовує причини інцидент. Найголовніше, що ніхто не постраждав.

"Стелю будуть далі "обстукувати". Так само будуть перевірені стелі всіх вестибюлів всіх станцій підземки. Про причини обвалення повідомимо, як тільки вони будуть зрозумілі", - зазначив Сидоренко.

Фото: на станції метро "Майдан Конституції" обвалилася стеля (Facebook Юрія Сидоренка)