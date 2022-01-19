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Станет ли "Дия" платной из-за BankID: разъяснение Минцифры

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Украина, Среда 19 января 2022 12:11
Станет ли "Дия" платной из-за BankID: разъяснение Минцифры Фото: "Дия" останется бесплатной несмотря на тарифы в BankID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

Информация, распространяемая в интернет-изданиях относительно платного входа в "Дию", не соответствует действительности. Тарифы за BankID не касаются физических лиц.

Об этом РБК-Украина сказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Это ложная информация", - отметили Минцифры.

В министерстве напомнили, что НБУ с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам Системы BankID.

"Тарифы устанавливаются только для участников системы BankID НБУ - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги. То есть они не касаются пользователей - физических лиц", - добавили в министерстве.

Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что информация о платном входе в "Дию" неправдива.

"Это точно фейк, потому что это ("Дия", - ред.) государственный продукт, созданный за средства всех зрителей, которые нас сегодня смотрят и он должен и будет бесплатным", - сказал он в эфире канала 1+1.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам Системы BankID. В частности вводится плата за подключение и пользование системой. Эти тарифы устанавливаются только для участников Системы BankID НБУ - банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей - физических лиц).

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