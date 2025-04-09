"Стандартний" дубль Райса: як англієць увійшов у історію (відео)

Цікаво, що герой чвертьфінального поєдинку з мадридським "Реалом" ніколи раніше не забивав прямими ударами зі штрафного. Також це перший дубль в дорослій кар'єрі футболіста – раніше два м'ячі в одному матчі він забивав лише на рівні молодіжних збірних (коли ще виступав за Ірландію – проти Мальти).

Що стосується ЛЧ, "стандартний" дубль Райса – п'ятий в історії турніру.

Раніше два голи в матчі безпосередньо зі штрафних забивали:

Рівалдо ("Барселона") – 18 жовтня 2000, "Мілан" (3:3)

Кріштіану Роналду ("Реал") – 15 вересня 2009, "Цюрих" (5:2)

Неймар (ПСЖ) – 3 жовтня 2018, "Црвена Звезда" (6:1)

Хакім Зієх ("Галатасарай") – 29 листопада 2023, МЮ (3:3)

Але Райс – перший футболіст у історії, якому це вдалося в матчі плей-офф турніру.

Хто такий Деклан Райс

26-річний вихованець футбольної академії лондонського "Челсі". У великому футболі дебютував у 18-річному віці в складі іншої столичної команди – "Вест Хема". За "молотобійців" виступав шість років (2017-2023). Провів у їхньому складі 245 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 13 асистів.

До "канонірів" приєднався влітку 2023 року за 116,6 млн євро. З того часу зіграв у 94 поєдинках, маючи в активі 14 голів та 18 передач.

Має англійсько-ірландське коріння. Перебуваючи поза увагою представників англійських збірних, прийняв у 2015 році пропозицію виступати за Ірландію. До 2018 року грав за юнацькі та молодіжну збірні цієї країни. І навіть встиг провести три товариські матчі за національну команду Ірландії.

Проте в лютому 2019 року Райс оголосив про бажання виступати за Англію та надіслав офіційний запит до ФІФА. 5 березня 2019 року Міжнародна федерація футболу офіційно дозволила йому представляти національну команду Англії.

22 березня 2019-го футболіст дебютував у складі "Трьох левів", вийшовши на заміну в поєдинку проти збірної Чехії. Всього за національну команду Англії провів 64 матчі, забивши 5 голів.