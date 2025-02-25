Состояние Папы Римского остается критическим, - Ватикан

Состояние Папы Римского Франциска остается критическим, но стабильным. Он находится в больнице с двойным воспалением легких.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

Там также рассказали, что вечером 25 февраля понтифику сделали плановую компьютерную томографию для рентгенологического контроля двусторонней пневмонии. Прогноз "остается сдержанным".

"Клиническое состояние Святейшего Отца остается критическим, но стабильным. Никаких острых респираторных эпизодов не было, а параметры гемодинамики остаются стабильными", - сообщили в Ватикане.

Болезнь Папы Римского

Напомним, 14 февраля стало известно, что Папу Римского Франциска госпитализировали в римскую больницу "Джемелли" после того, как в течение нескольких дней он испытывал трудности с дыханием. Сначала его лечили от бронхита, однако впоследствии диагностировали пневмонию обоих легких.

СМИ сообщали, что понтифик - особенно восприимчив к инфекции легких (пневмонии), которая может быть вызвана вирусами. Это якобы связано с тем, что в молодости он перенес плеврит - воспаление легких, а также частичную операцию по удалению легкого.

Известно, что за 12 лет своего пребывания на этом посту, Папа Римский неоднократно попадал в больницу В частности, в марте 2023 года он проходил лечение от бронхита в той же больнице.

22 февраля пресс-служба Ватикана рассказала, что у Папы Римского случился респираторный криз. Ему необходимо было применить "кислород на высоких потоках".

Кроме того, анализы крови Понтифика показали "начальную, легкую, почечную недостаточность" - проблему с почками, которая "находилась под контролем".

О том, может ли Папа Римский "отречься от престола" из-за болезни, - читайте в материале РБК-Украина.

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