У Стамбулі Зеленський готовий лише до прямої розмови з Путіним, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський під час можливих перемовин у Стамбулі готовий розмовляти лише з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Breakfast Show.
У Подоляка запитали, як буде діяти Зеленський у випадку, якщо Путін не приїде на перемовини, та чи може той зустрітись з кимось окрім Путіна з російської сторони.
"Ні, звісно. Це ж не формат. Президент не може зустрічатися... тим більше Мединський - не зовсім зрозумілий статус буде... Ну навряд чи ця людина є достатньою, щоб обговорювати фундаментальні питання", - відповів Подоляк.
Він зауважив, що для всіх вже очевидна конструкція влади у Росії, і що навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров або прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін навряд чи будуть уповноважені на ті, чи інші рішення.
"Тобто прийняти рішення про продовження чи припинення війни може лише Путін. Ну може там є ще невелике коло навколо нього, яке обговорює скільки і кого треба ще вбити", - сказав Подоляк.
За його словами, конструкція перемовного процесу у Стамбулі очевидна: є людина, яка приймає рішення з боку України та є людина, яка приймає рішення з боку Росії. А все інше - це формальна присутність без результату.
"Це знову ж таки затягування часу. Який сенс проводити зустріч на нижчому рівні", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час прес-конференції відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.
Водночас він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі з тієї точки, де вони були перервані у 2022 році. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.
У відповідь Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.
Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. При цьому Трамп також допустив, що він може брати участь у діалозі між двома лідерами.
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