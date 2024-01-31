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У Стамбулі проходить Форум з відбудови України. Кубраков провів першу зустріч

Фото: Кубраков провів зустріч з представниками Туреччини на Форумі з відбудови України (twitter.com/OlKubrakov)
Автор: Наталія Юрченко

Форум з відбудови України проходить сьогодні, 31 січня, у Стамбулі. Міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів зустріч з представниками уряду Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кубракова у Twitter (X).

Зазначається, що Форум з відбудови України цього разу проходить у Стамбулі. Йому передуватимуть низка двосторонніх зустрічей.

Віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що вже провів зустріч з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу.

"Форум сприятиме збільшенню торгового потенціалу наших країн, розширенню логістичних та зовнішньоекономічних зв'язків. У нас спільна мета - Чорне море має стати зоною співпраці, торгівлі та економічного зростання. Важливе залучення приватних інвестицій у відновлення інфраструктури", - зазначив Кубраков.

Міністр додав, що цього року пріоритетами України будуть проєкти, спрямовані на відновлення енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури.

"Я вдячний за готовність Туреччини брати активну участь у реалізації проектів з відновлення інфраструктури в Україні, яка була зруйнована чи пошкоджена внаслідок агресії РФ", - наголосив він.

 

twitter.com/OlKubrakov

Конференція з відновлення України

Нагадаємо, Україна провела низку міжнародних Конференцій, щоб залучити інвестиції для відновлення країни після загарбницької війни, яку розв'язала Росія.

Раніше конференції проходили у Лондоні, Римі, а де 19 лютого такий форум пройде у Токіо.

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