У Стамбулі проходить Форум з відбудови України. Кубраков провів першу зустріч

Зазначається, що Форум з відбудови України цього разу проходить у Стамбулі. Йому передуватимуть низка двосторонніх зустрічей.

Віце-прем'єр з відновлення України Олександр Кубраков повідомив, що вже провів зустріч з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом та міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу.

"Форум сприятиме збільшенню торгового потенціалу наших країн, розширенню логістичних та зовнішньоекономічних зв'язків. У нас спільна мета - Чорне море має стати зоною співпраці, торгівлі та економічного зростання. Важливе залучення приватних інвестицій у відновлення інфраструктури", - зазначив Кубраков.

Міністр додав, що цього року пріоритетами України будуть проєкти, спрямовані на відновлення енергетичної, житлової, критичної та соціальної інфраструктури.

"Я вдячний за готовність Туреччини брати активну участь у реалізації проектів з відновлення інфраструктури в Україні, яка була зруйнована чи пошкоджена внаслідок агресії РФ", - наголосив він.

twitter.com/OlKubrakov

Конференція з відновлення України

Нагадаємо, Україна провела низку міжнародних Конференцій, щоб залучити інвестиції для відновлення країни після загарбницької війни, яку розв'язала Росія.

Раніше конференції проходили у Лондоні, Римі, а де 19 лютого такий форум пройде у Токіо.