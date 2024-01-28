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В Стамбуле вооруженные мужчины ворвались в церковь: есть жертва

Стамбул, Воскресенье 28 января 2024 14:00
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В Стамбуле вооруженные мужчины ворвались в церковь: есть жертва Фото: в Стамбуле вооруженные мужчины ворвались в церковь (cnnturk.com)
Автор: Наталья Юрченко

Неизвестные вооруженные мужчины ворвались в католическую церковь в районе Сарьер в Стамбуле. В результате нападения погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Нападение произошло во время службы в воскресенье, 28 января. Двое мужчин в масках ворвались в храм и открыли огонь.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что из-за нападения погиб мужчина.

"Сегодня около 11:40 во время службы в церкви Святой Марии в районе Бююкдере в Сарьере два человека в масках напали с оружием на одного из присутствующих на ритуале, который, к сожалению, погиб", - отметил министр.

Злоумышленники скрылись с места трагедии. Турецкие правоохранители начали расследование и разыскивают нападающих.

В Стамбуле вооруженные мужчины ворвались в церковь: есть жертва

cnnturk.com

Напомним, 21 декабря в университете в центре Праги мужчина устроил стрельбу. Сначала сообщалось о 10 жертвах, однако позже вечером местные правоохранители уточнили, что стрелок убил по меньшей мере 15 человек и ранил минимум 24 человек.

По словам начальника полиции Чехии, нападавший совершил самоубийство, когда по нему вели огонь правоохранители. Стрелком оказался 24-летний студент философского факультета Давид Козак.

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Стамбул Турция
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