В Стамбуле на выборах выигрывает кандидат от оппозиции

Фото: Экрем Імамоглу (twitter.com/ekrem_imamoglu)

Оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу набирает 53,6%

На муниципальных выборах в Стамбуле по результатам обработки 95% бюллетеней лидирует кандидат от оппозиционной партии Экрем Имамоглу, что стало самым крупным поражением партии президента Турции Раджепа Эрдогана за 16 лет правления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Имамоглу получил 53,6% голосов, а кандидат от Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым, который набрал 45,4%, уже признал свое поражение на выборах.

"Сейчас мой соперник лидирует. Я поздравляю его и желаю ему удачи. Я хочу, чтобы Имамоглу хорошо служил Стамбула", - заявил Йылдырым.

Отметим, что это уже повторные выборы. Имамоглу должен был занять пост мэра Стамбула по итогам выборов, которые проходили 31 марта, где он победил с перевесом в несколько тысяч голосов (менее 0,3%). Однако партия Эрдогана подала апелляцию из-за нарушений, допущенных во время голосования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Стамбуле проходили повторные выборы мэра. За пост мэра борются более 20 кандидатов, основная борьба должна развернуться между экс-прем'иером Турции, который представляет правящую Партию справедливости и развития Бинали Йилдиримом и представителем оппозиционной Народно-республиканской партии Экремом Імамоглу.