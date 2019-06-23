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У Стамбулі на виборах перемагає кандидат від опозиції

Новини » Політика    23.06.2019 - 22:31
У Стамбулі на виборах перемагає кандидат від опозиції
Фото: Екрем Імамоглу (twitter.com/ekrem_imamoglu)

Опозиційний кандидат Екрем Імамоглу набирає 53,6%

На муніципальних виборах у Стамбулі за результатами обробки 95% бюлетенів лідирує кандидат від опозиційної партії Екрем Імамоглу, що стало найбільшою поразкою партії президента Туреччини Раджепа Ердогана за 16 років правління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Імамоглу отримав 53,6% голосів, а кандидат від Партії справедливості та розвитку Туреччини Біналі Йилдирим, який набрав 45,4%, вже визнав свою поразку на виборах.

"Наразі мій суперник лідирує. Я вітаю його і бажаю йому удачі. Я хочу, щоб Імамоглу добре служив Стамбулу", - заявив Йилдирим.

Відмітимо, що це вже повторні вибори. Імамоглу повинен був зайняти пост мера Стамбула за підсумками виборів, які проходили 31 березня, де він переміг з перевагою в кілька тисяч голосів (менше 0,3%). Однак партія Ердогана подала апеляцію з-за порушень, допущених під час голосування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Стамбулі проходили повторні вибори мера. За пост мера борються понад 20 кандидатів, основна боротьба має розгорнутися між екс-прем'єром Туреччини, який представляє урядову Партію справедливості і розвитку Біналі Йилдиримом і представником опозиційної Народно-республіканської партії Экремом Імамоглу.

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