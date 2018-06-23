В Стамбуле началась встреча делегации УПЦ с Патриархом Варфоломеем

На встрече планируется обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине

Делегация Украинской православной церкви прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем, сообщает телеканал "112 Украина".

Украинская делегация посещает сегодня резиденцию Вселенского константинопольского патриарха Варфоломея.

Делегацию священного синода УПЦ возглавляет митрополит Одесский и Измаилский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион.

На встрече планируется обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине после 1992 года. Украинская делегация планирует предложить свои пути решения этой ситуации и услышать мысли Варфоломея по этому вопросу.