У Стамбулі розпочалася зустріч делегації УПЦ з Патріархом Варфоломієм

На зустрічі планується обговорити ситуацію, яка склалася з православною церквою в Україні

Делегація Української православної церкви прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм, повідомляє телеканал "112 Україна".

Українська делегація відвідує сьогодні резиденцію Вселенського константинопольського патріарха Варфоломія.

Делегацію священного синоду УПЦ очолює митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, також до складу делегації входять керівник справами УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній і митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон.

На зустрічі планується обговорити ситуацію, яка склалася з православною церквою в Україні після 1992 року. Українська делегація планує запропонувати свої шляхи вирішення цієї ситуації і почути думки Варфоломія з цього питання.