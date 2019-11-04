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В Стамбуле автобус вьехал в остановку с пешеходами, есть погибший и пострадавшие

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 12:32
В Стамбуле автобус вьехал в остановку с пешеходами, есть погибший и пострадавшие
Фото: нападение в Стамбуле (DHA)

Совершив ДТП, водитель покинул автобус и напал на людей с ножом

В стамбульском районе Бешикташ водитель городского автобуса врезался в остановку с пассажирами и напал с ножом на людей, которые пытались помешать ему сбежать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали, среди них двое находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что среди пострадавших были трое граждан Ирана и двое детей.

Турецкая полиция заявила, что 33-летнего водителя задержали после того, как он прыгнул в море, чтобы попытаться скрыться с места происшествия.

Пока неизвестно, умышленно ли водитель въехал в остановку. Полиция заявила, что начато расследование.

Напомним, 2 ноября в Гонконге мужчина с ножом совершил нападение на группу людей в торговом центре, ранения получили пять человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в канадском городе Торонто в результате стрельбы, которая произошла ночью 31 октября пострадали 5 подростков.

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