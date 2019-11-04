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У Стамбулі автобус в'їхав у зупинку з пішоходами, є загиблий і постраждалі

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 12:32
У Стамбулі автобус в'їхав у зупинку з пішоходами, є загиблий і постраждалі
Фото: напад у Стамбулі (DHA)

Скоївши ДТП, водій покинув автобус і напав на людей з ножем

В стамбульському районі Бешикташ водій міського автобуса врізався в зупинку із пасажирами і напав з ножем на людей, які намагалися завадити їй втекти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Повідомляється, що в результаті події загинула одна людина, ще 13 постраждали, серед них двоє перебувають у важкому стані. Також відомо, що серед постраждалих були троє громадян Ірану і двоє дітей.

Турецька поліція заявила, що 33-річного водія затримали після того, як він стрибнув у море, щоб спробувати втекти з місця події.

Поки невідомо, чи навмисне водій в'їхав у зупинку. Поліція заявила, що розпочато розслідування.

Нагадаємо, 2 листопада у Гонконзі чоловік з ножем скоїв напад на групу людей в торговому центрі, поранення отримали п'ять осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що в канадському місті Торонто в результаті стрілянини, яка сталася вночі 31 жовтня постраждали 5 підлітків.

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