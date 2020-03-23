Из Стамбула отправили самолет с 217 украинцами

Из Стамбула вылетел еще один самолет с 217 украинцами на борту, которые застряли в Турции из-за введен карантин. Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Как сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, также более сотни граждан Украины остаются в транзитной зоне аэропорта Стамбула.

Консул добавил, что получил подтверждение от операционного центра аэропорта "Стамбул" о гарантированных рейсах до 26 марта. Они будут доставлять до Ураины транзитных пассажиров, которые прибывают из других государств.

"Мы со своей стороны также доставили продукты, чтобы наши граждане чувствовали себя более комфортно, ожидая свои рейсы", - заявил Гаман.

Фото: украинцы в аэропорту Стамбула (facebook.com/CGUinIstanbul)

Напомним, ранее Германия разрешила авиатранзит для граждан Украины через аэропорты Берлина, Мюнхена и Франкфурта, выдвинув несколько условий.