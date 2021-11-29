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На Стамбул обрушился сильный ураган, погибли четыре человека

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Понедельник 29 ноября 2021 16:59
На Стамбул обрушился сильный ураган, погибли четыре человека Фото: На Стамбул обрушился сильный ураган (instagram.com/gzt)
Автор: Валерия Полищук

На турецкий Стамбул обрушился мощный ураган. В результате непогоды погибли четыре человека, еще 19 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet daily news.

В районе Эсеньюрт сильные порывы ветра сорвали часть крыши. Она упала на проходящую мимо женщину и ребенка. В результате инцидента погибла женщина, а ребенок получил травмы.

В других районах города порывы ветра повалили башню с часами, выкорчевали деревья, а также перевернули по меньшей мере трех грузовиков.

Власти города закрыли для морского транспорта пролив Босфор, пересекающий город, а также отменили паромное сообщение.

По меньшей мере шесть рейсов Turkish Airlines, которые должны были приземлиться в Стамбуле, были перенаправлены в города Анкара и Измир.

По данным Центра раннего предупреждения Метеорологической службы, скорость ветра могла достигать от 70 до 110 километров в час. Шторм также нарушил работу транспорта.

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