На Стамбул обрушился сильный ураган, погибли четыре человека
На турецкий Стамбул обрушился мощный ураган. В результате непогоды погибли четыре человека, еще 19 пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet daily news.
В районе Эсеньюрт сильные порывы ветра сорвали часть крыши. Она упала на проходящую мимо женщину и ребенка. В результате инцидента погибла женщина, а ребенок получил травмы.
В других районах города порывы ветра повалили башню с часами, выкорчевали деревья, а также перевернули по меньшей мере трех грузовиков.
Власти города закрыли для морского транспорта пролив Босфор, пересекающий город, а также отменили паромное сообщение.
felaket :( #Lodos #İstanbul pic.twitter.com/oQg38ppSRz— Seda Emin (@sedaemiin) November 29, 2021
По меньшей мере шесть рейсов Turkish Airlines, которые должны были приземлиться в Стамбуле, были перенаправлены в города Анкара и Измир.
По данным Центра раннего предупреждения Метеорологической службы, скорость ветра могла достигать от 70 до 110 километров в час. Шторм также нарушил работу транспорта.
İstanbul'da fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu..#Istanbul #İstanbul #İstanbuldaFırtına #Türkiye #Turkey #SonDakika #SONDAKIKA pic.twitter.com/KYdZQaHSag— CorrespondentTR (@TrCorrespondent) November 29, 2021
İstanbul’da yaşanan fırtınada— İsmail Umut Arabacı (@ismailumut) November 29, 2021
33 çatı uçtu, 102 ağaç, 52 trafik ışığı devrildi. 12 araç hasar gördü.
Yaşanan olaylarda 4 kişi öldü,
3’ü ağır 19 kişi yaralandı…#SonDakika #haber #Fırtına #Lodos #Istanbul #İETT pic.twitter.com/HPvniVV5ZM