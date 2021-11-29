На Стамбул обрушився сильний ураган, загинули чотири людини
На турецьку столицю Стамбул обрушився потужний ураган. В результаті негоди загинули чотири людини, ще 19 постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet daily news.
У районі Есеньюрт сильні пориви вітру зірвали частину даху. Вона впала на жінку, що проходить повз, і дитину. В результаті інциденту загинула жінка, а дитина отримала травми.
В інших районах міста пориви вітру повалили вежу з годинником, викорчували дерева, а також перевернули щонайменше трьох вантажівок.
Влада міста закрила для морського транспорту протоку Босфор, що перетинає місто, а також скасувала поромне сполучення.
felaket :( #Lodos #İstanbul pic.twitter.com/oQg38ppSRz— Seda Emin (@sedaemiin) November 29, 2021
Щонайменше шість рейсів Turkish Airlines, які повинні були приземлитися в Стамбулі, були перенаправлені в міста Анкара і Ізмір.
За даними Центру раннього попередження метеорологічної служби, швидкість вітру могла досягати від 70 до 110 кілометрів на годину. Шторм також порушив роботу транспорту.
İstanbul'da fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu..#Istanbul #İstanbul #İstanbuldaFırtına #Türkiye #Turkey #SonDakika #SONDAKIKA pic.twitter.com/KYdZQaHSag— CorrespondentTR (@TrCorrespondent) November 29, 2021
İstanbul’da yaşanan fırtınada— İsmail Umut Arabacı (@ismailumut) November 29, 2021
33 çatı uçtu, 102 ağaç, 52 trafik ışığı devrildi. 12 araç hasar gördü.
Yaşanan olaylarda 4 kişi öldü,
3’ü ağır 19 kişi yaralandı…#SonDakika #haber #Fırtına #Lodos #Istanbul #İETT pic.twitter.com/HPvniVV5ZM