На Стамбул обрушився сильний ураган, загинули чотири людини

На турецьку столицю Стамбул обрушився потужний ураган. В результаті негоди загинули чотири людини, ще 19 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet daily news .

У районі Есеньюрт сильні пориви вітру зірвали частину даху. Вона впала на жінку, що проходить повз, і дитину. В результаті інциденту загинула жінка, а дитина отримала травми.

В інших районах міста пориви вітру повалили вежу з годинником, викорчували дерева, а також перевернули щонайменше трьох вантажівок.

Влада міста закрила для морського транспорту протоку Босфор, що перетинає місто, а також скасувала поромне сполучення.

Щонайменше шість рейсів Turkish Airlines, які повинні були приземлитися в Стамбулі, були перенаправлені в міста Анкара і Ізмір.

За даними Центру раннього попередження метеорологічної служби, швидкість вітру могла досягати від 70 до 110 кілометрів на годину. Шторм також порушив роботу транспорту.