Стало відомо, скільки витратили на рекламу ліків у 2024 році

За даними сейлз-хаусу "Ocean Media Plus", тільки реклама на телебаченні у 2024 році коштувала фармвиробникам 3,6 млрд грн, що на 18,9% більше, ніж у 2023-му. Найбільшими рекламодавцями залишаються українські бренди: "Фармак", "ПРО фарма", "Артеріум" та "Дельта Медікал".

Водночас у 2025 році, за словами гендиректора сейлзхаусу "Сиріус медіа" Олександра Жданова, частка реклами ліків на телебаченні вже досягла рекордних 62% від усіх рекламних бюджетів.

За його словами, частка рейтингів фармацевтичної реклами серед усіх категорій у 2023 році становила 55%, у 2024 році знизилась до 44%, а станом на 1 березня 2025 року зросла до 57%.

Окрім телебачення, фармкомпанії активно інвестують у відеорекламу на YouTube, Facebook, Instagram, таргетинг у Google Ads, рекламу в медичних додатках і навіть у TikTok та Telegram. У 2024 році лише на інтернет-рекламу фармвиробники витратили понад 186 млн грн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що з березня в Україні повинне відбутися зниження цін на топ 100 популярних лікарських засобів українського виробництва. МОЗ опублікував вже цей список і обіцяє, що найближчим часом до нього увійдуть ще 273 медичних препаратів.