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Українці почали частіше купувати квартири в Польщі, але мова не про біженців

Польща, Вівторок 15 жовтня 2024 12:10
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Українці почали частіше купувати квартири в Польщі, але мова не про біженців Фото: українці у Польщі стали частіше купувати житло (freepik.com)
Автор: Катерина Творожнікова

Кількість українців у Польщі, які мають власне житло, зросла. Але мова не про біженців, а про тих, хто виїхав ще до війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За даними дослідницької групи Openfield, у 2024 році 67,5% респондентів, які приїхали до Польщі у зв'язку з воєнними діями, винаймали квартиру. Тоді як за даними за 2023 рік, житло винаймали майже 60% українських біженців, а в 2022 році - 27,6%.

Щодо довоєнних іммігрантів - українців, які приїхали до Польщі переважно з метою роботи, понад 56% респондентів винаймають квартиру чи будинок, а понад 15% мають власне житло.

Як зазначається, в опитуванні за 2022 рік менше 9% українців з числа іммігрантів мали власну нерухомість. У випадку з біженцями цей відсоток у 2024 році становив 0,6%, у 2023 році - 1,4% та 0% - у 2022 році.

Крім житлового статусу, опитування враховувало і мовне питання. Так, нові дані свідчать, що лише три відсотки біженців з України не можуть спілкуватися польською мовою. Тоді як два роки тому польську мову не знали понад 20% українців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштують квартири у великих містах Польщі. Зокрема, у Варшаві ціна однокімнатної квартири стартує від 500 тисяч злотих (5,315 млн гривень).

Також РБК-Україна писала про те, які умови пропонують українським біженцям у Польщі та у сусідній Німеччині.

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