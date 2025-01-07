За 9 місяців 2024 року БРСМ-Нафта недоплатила до бюджету податків від 640 до 900 млн грн, Avantage7 - 270 млн грн, Мотто і "Прайм" - понад 180 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта ринку пального, директора Консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна.

"Розрахунково БРСМ недоплачує до бюджету мінімум 100 млн грн податків щомісяця протягом мінімум двох останніх років (стільки є можливість аналізувати дані). Навіть консервативний розрахунок від згаданих 2,5 грн/л дає цифру недоплати податків за дев’ять місяців 2024-го у 640 млн грн", - зазначив Куюн.

За його словами, інша мережа з рейтингу ТОП-10 - Avantage 7 - теж недоплатила до бюджету значні суми податків.

"Якщо відштовхуватися від середніх 2,5 грн/л, недоплату за дев’ять місяців 2024 року можна оцінити у 270 млн грн", 0 написав він.

За словами експерта, у третьому кварталі підтвердилося те, що всі й так знали, - мережа Мотто контролюється "Паралеллю".

"Якщо взяти за норматив середній показник по першій п’ятірці податкового рейтингу (2,5 грн/л), то за дев’ять місяців 2024 року держава недоотримала від Мотто та "Прайму" понад 180 млн грн", - повідомив він.

Експерт наголосив, що для бюджету воюючої країни важлива кожна копійка.

"Як і раніше, незрозуміла позиція ДПС щодо відвертих оптимізаторів - це не тільки втрачені кошти, а й демотивація для решти бізнесів. Особливо на тлі поступового розширення неплатників, які раніше купували та будували нові АЗС, а зараз уже почали купувати газонафтовидобувні компанії", - підсумував Куюн.

Нагадаємо, раніше лабораторні дослідження виявили у зразках бензину з "БРСМ-Нафта" та Мотто вміст спирту 25-35%. Також було зафіксовано перевищення показників сірки, бензолу й підвищений вміст кисню (перша ознака додавання великих обсягів спирту).