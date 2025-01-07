За 9 месяцев 2024 года БРСМ-Нафта недоплатила в бюджет налогов от 640 до 900 млн грн, Avantage7 - 270 млн грн, Мотто и "Прайм" - более 180 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта рынка топлива, директора Консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна.

"Расчетно БРСМ недоплачивает в бюджет минимум 100 млн грн налогов ежемесячно в течение минимум двух последних лет (столько есть возможность анализировать данные). Даже консервативный расчет от упомянутых 2,5 грн/л дает цифру недоплаты налогов за девять месяцев 2024-го в 640 млн грн", - отметил Куюн.

По его словам, другая сеть из рейтинга ТОП-10 - Avantage 7 - тоже недоплатила в бюджет значительные суммы налогов.

"Если отталкиваться от средних 2,5 грн/л, недоплату за девять месяцев 2024 года можно оценить в 270 млн грн", 0 написал он.

По словам эксперта, в третьем квартале подтвердилось то, что все и так знали, - сеть Мотто контролируется "Параллелью".

"Если взять за норматив средний показатель по первой пятерке налогового рейтинга (2,5 грн/л), то за девять месяцев 2024 года государство недополучило от Мотто и "Прайма" более 180 млн грн", - сообщил он.

Эксперт подчеркнул, что для бюджета воюющей страны важна каждая копейка.

"По-прежнему непонятная позиция ГНС в отношении откровенных оптимизаторов - это не только потерянные средства, но и демотивация для остальных бизнесов. Особенно на фоне постепенного расширения неплательщиков, которые раньше покупали и строили новые АЗС, а сейчас уже начали покупать газонефтедобывающие компании", - подытожил Куюн.

Напомним, ранее лабораторные исследования обнаружили в образцах бензина с "БРСМ-Нафта" и Мотто содержание спирта 25-35%. Также было зафиксировано превышение показателей серы, бензола и повышенное содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).