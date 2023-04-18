Стало відомо, скільки бюджет України втратить через експорт металобрухту

За результатами першого кварталу, обсяги експорту металобрухту до ЄС склали більше ніж 40 тис. тонн, тобто майже дорівнюють показнику експорту металобрухту за весь минулий рік.

Про це повідомляється в статті РБК-Україна " Складний шлях металобрухту: чим небезпечний експорт до ЄС ".

"Замість того, аби заробляти на експорті металобрухту, країна втрачає, а наживаються ділки, які налагодили канали збуту до ЄС. Вони оформлюють на митниці сертифікати EUR.1, і офіційно експортують український брухт до європейських країн, сплачуючи за кожну тонну 3 євро. Після чого цей брухт направляється до традиційних країн-споживачів нашої сировини - Туреччини та російського анклаву ПМР у Молдові, але вже без сплати мита. Тобто, на кожній тонні Україна втрачає 177 євро", - йдеться в статті.

Схемою вже зацікавилися у ДБР: за даними бюро, протягом 2022-2023 років унаслідок дії такої схеми тільки через Волинську митницю до країн ЄС вивезли приблизно 45 тисяч тонн металобрухту, внаслідок чого державі завдано збитків на 350 млн грн.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що в Україні склалася вкрай негативна ситуація з наявністю металобрухту, і це починає загрожувати національній економічній безпеці.