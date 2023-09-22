Стало відомо, про що говорили на перших публічних консультаціях з питань компенсацій за житло

Учасники першого раунду публічних консультацій з питань компенсацій за житло обговорили розміри компенсацій, гальмування виплат у разі втрати зв’язку зі співвласником житла, подачі заявок на відшкодування не лише в "Дії, а й паперовій формі через ЦНАПи та інше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами на основі отриманих даних будуть підготовлені зміни до закону України про компенсацію за пошкоджене та знищене житло, напрацювання будуть передані відповідним державним органам з метою удосконалення своїх нормативно-правових актів та покращення механізму виплати компенсацій.

Серед проблем та викликів учасники консультацій найчастіше називали наступні:

Велику кількість об’єктів не внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За діючим механізмом люди не можуть отримати компенсацію за такі домівки;

Неможливість подати заявку через "Дію" (поганий інтернет, невміння користуватися смартфоном, "підвисання" програми, відмова отримувача від ідентифікаційного номера);

Занижена оцінка розміру компенсації в населених пунктах з високою ринковою вартістю нерухомості (наприклад, в передмістях Києва);

Повністю втрачений зв’язок зі співвласником житла (зник, знаходиться на окупованих територіях, за кордоном) унеможливлює отримання згоди від нього і гальмує отримання компенсації;

Недостатньо деталізовані норми щодо багатоквартирних будинків. Наприклад, у разі "прильоту" на верхні поверхи необхідна комплексна реконструкція всього будинку, а не лише окремих квартир;

Відсутність в чек-листі оціночних комісій певних типових елементів інтер’єру помешкань (наприклад, стеля з пластикової вагонки);

Неможливість оскаржити роботу комісій з оцінки пошкоджень.

Водночас учасниками були надані наступні рекомендації:

Надати можливість подачі заяв на компенсацію в паперовій формі через ЦНАПи, органи соціального захисту населення або нотаріусів;

Деталізувати норми щодо багатоквартирних будинків;

Доопрацювати коефіцієнти для різних регіонів при оцінці майна;

Доповнити чек-листи типовими елементами інтер’єру помешкань;

Розробити механізм оскарження роботи комісій.

"Я хочу подякувати всім, хто приєднався до наших консультацій. Попереду спілкування з жителями інших регіонів та велика праця з зауваженнями та пропозиціями від людей. Впевнена, ми будемо мати хороші результати, які обов’язково призведуть до розробки відповідних якісних змін до вже існуючого закону, що встановлює компенсаційні механізми за пошкоджене та знищене житло. Завдяки громадянам нас вдасться його оновити, відповідно до нагальних потреб та зауважень", - зазначила Олена Шуляк.

Наступні сесії публічних консультацій відбудуться 6 жовтня (для східних регіонів) та 13 жовтня (для південних регіонів).