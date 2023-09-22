Стало известно, о чем говорили на первых публичных консультациях по компенсациям за жилье

Участники первого раунда публичных консультаций по вопросам компенсаций за жилье обсудили размеры компенсаций, торможение выплат в случае потери связи с совладельцем жилья, подачи заявок на возмещение не только в "Дії", но и бумажной форме через ЦПАУ и прочее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, на основе полученных данных будут подготовлены изменения в закон Украины о компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье, наработки будут переданы соответствующим государственным органам с целью усовершенствования своих нормативно-правовых актов и улучшения механизма выплаты компенсаций.

Среди проблем и вызовов участники консультаций чаще всего называли:

Большое количество объектов не внесено в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. По действующему механизму люди не могут получить компенсацию за такие дома;

Невозможность подать заявку через "Дію" (плохой интернет, неумение пользоваться смартфоном, "подвисание" программы, отказ получателя от идентификационного номера);

Заниженная оценка размера компенсации в населенных пунктах с высокой рыночной стоимостью недвижимости (например, в пригородах Киева);

Полностью потерянная связь с совладельцем жилья (исчез, находится на оккупированных территориях, за границей) делает невозможным получение согласия от него и тормозит получение компенсации;

Недостаточно детализированы нормы по многоквартирным домам. К примеру, в случае "прилета" на верхние этажи необходима комплексная реконструкция всего дома, а не только отдельных квартир;

Отсутствие в чек-листе оценочных комиссий определенных типовых элементов интерьера помещений (например, потолок из пластиковой вагонки);

Невозможность оспорить работу комиссий по оценке повреждений.

В то же время, участниками были предоставлены следующие рекомендации:

предоставить возможность подачи заявлений на компенсацию в бумажной форме через ЦПАУ, органы социальной защиты населения или нотариусов;

Детализировать нормы по многоквартирным домам;

Доработать коэффициенты для разных регионов при оценке имущества;

Дополнить чек-листы типичными элементами интерьера жилищ;

Разработать механизм обжалования работы комиссий.

"Я хочу поблагодарить всех, кто присоединился к нашим консультациям. Впереди общение с жителями других регионов и большой труд с замечаниями и предложениями от людей. Уверена, мы будем иметь хорошие результаты, которые обязательно приведут к разработке соответствующих качественных изменений уже существующему закону, что устанавливает компенсационные механизмы за поврежденное и уничтоженное жилье. Благодаря гражданам нас удастся его обновить, в соответствии с неотложными потребностями и замечаниями", - отметила Елена Шуляк.

Следующие сессии публичных консультаций пройдут 6 октября (для восточных регионов) и 13 октября (для южных регионов).