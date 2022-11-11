Стало відомо про подробиці партнерства біржі WhiteBIT з платіжною платформою Checkout.com

Зазначається, що у рамках партнерства користувачі WhiteBIT отримають доступ до нового засобу поповнення балансу. Тепер вони можуть робити поповнення одразу з валютної банківської картки, оминаючи проміжні сервіси.

До цього здійснити поповнення без посередника було неможливо. Користувачі мали можливість тільки обрати сайт за допомогою якого зробити поповнення, AdvCash чи NixMoney. Але ці сервіси вимагали створення акаунту для поповнення.

Завдяки Checkout.com, користувачі біржі тепер можуть робити це безпосередньо. Уся інформація, що потребується для поповнення - це прізвище та ім’я, номер картки, дата дії та CVV-код. Зауважимо, що функція є доступною для карток Visa та Mastercard з підтриманням валют поповнення.

Спочатку цей метод поповнення працюватиме тільки для EUR та USD. Згодом, можливо, список підтримуваних валют для прямих поповнень збільшиться. Наразі, сервіс Checkout.com підтримує понад 150 валют.

За словами президента біржі, цей крок допоможе сотням користувачів приєднатися до WhiteBIT. Володимир Носов також впевнений, що новий спосіб поповнення спростить процес для тих, хто не хоче мати справу з посередниками.

"Ви здивуєтесь, але таких людей багато. Так, вони можуть користуватися третіми сервісами за потреби здійснити поповнення. Але, якщо присутня можливість поповнити свій баланс безпосередньо, то вони користуватимуться нею‎", - додав голова WhiteBIT.

Компанія піклується не тільки про наявних користувачів, але й має на меті залучення нових. З огляду на той факт, що зараз у світ криптовалют приходить дедалі більше новачків, проте поповнення з банківської картки може схилити їх прийти саме до WhiteBIT.

Checkout.com - платформа, що займається обробкою платежів для інших компаній. Вона надає бізнесам зручні платіжні рішення в digital-напрямках. Сервіс підтримує понад 150 валют та надає послуги у сферах криптовалют, геймінгу та ін.

WhiteBIT - криптовалютна біржа з 3 млн користувачів у світі, що працює згідно з політикою AML. На біржі представлено понад 400 торгових пар, спотова, маржинальна та ф’ючерсна торгівля з кредитним плечем до 20х.

WhiteBIT має власний токен, що надає тримачам певні бонуси за користування платформою, а також пропонує такі послуги як криптодепозит і WhiteBIT-коди для швидких переказів коштів між користувачами біржі.