У Держдепі США розповіли, як ухвалюють рішення про передачу Україні нових озброєнь

Для прийняття рішень щодо передачі Україні бойових систем для ефективної боротьби проти Росії США разом із партнерами будуть оцінювати розвиток ситуації на полі бою.

"Низка країн активно залучена до ширших зусиль задля зміцнення апарату безпеки наших українських партнерів. США, вочевидь, на кожному етапі конфлікту вживали заходів для того, щоби наші українські партнери мали засоби, необхідні для захисту їхньої території й цілісності", - зазначив Пател.

Він додав, що американці готові й надалі співпрацювати з партнерами щодо додаткових систем, які можуть виділені в перспективі.