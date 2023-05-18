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У Держдепі США розповіли, як ухвалюють рішення про передачу Україні нових озброєнь

Фото: заступник речника зовнішньополітичного відомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У США відповіли на ініціативу Британії й Нідерландів щодо створення міжнародної коаліції винищувачів для України та розповіли, як приймають рішення про передачу нових озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника речника Держдепартаменту США Веданта Патела.

Для прийняття рішень щодо передачі Україні бойових систем для ефективної боротьби проти Росії США разом із партнерами будуть оцінювати розвиток ситуації на полі бою.

"Низка країн активно залучена до ширших зусиль задля зміцнення апарату безпеки наших українських партнерів. США, вочевидь, на кожному етапі конфлікту вживали заходів для того, щоби наші українські партнери мали засоби, необхідні для захисту їхньої території й цілісності", - зазначив Пател.

Він додав, що американці готові й надалі співпрацювати з партнерами щодо додаткових систем, які можуть виділені в перспективі.

Нагадаємо, в Державному департаменті США вважають навчання українських військових на винищувачах важливим процесом.

Раніше ми писали, лідери "Великої сімки" на саміті в Японії мають намір зробити пріоритетом протидію Пекіну та Москві.

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