Стало відомо, навіщо РФ масово запускає в Україну реактивні дрони

У серпні російські війська застосували понад 2800 реактивних дронів. Йдеться, зокрема, про нові моделі "Герань-4" та "Герань-5", які створені на основі іранських Shahed.

Нові безпілотники можуть розвивати швидкість близько 400 км/год, що майже вдвічі швидше за попередні версії. Через це українські військові мають менше часу на їхнє перехоплення.

Росія збільшує виробництво дронів

За словами президента Володимира Зеленського, реактивні безпілотники вже становлять понад половину дронів, які РФ використовує для виснаження української ППО.

Лише за чотири дні Росія запустила близько 1500 безпілотників різних типів. Приблизно 800 із них були реактивними.

Радник президента України з оборонних технологій Сергій Бескрестнов оцінює виробничі можливості Росії приблизно у 3000 нових дронів на місяць.

За його словами, Москва планує виробляти від 36 до 40 тисяч безпілотників на рік. При цьому близько 60% виробництва можуть становити реактивні моделі.

Решта припадатиме на старіші Shahed-136 та "Герань-2".

Чим небезпечні нові дрони

Через вищу швидкість "Герань-4" та "Герань-5" складніше перехоплювати засобами протиповітряної оборони. В окремих випадках українським військовим доводиться залучати бойову авіацію.

Зростання кількості таких безпілотників створює додаткове навантаження на українську ППО. Росія одночасно застосовує дрони та балістичні ракети, що ускладнює роботу систем протиповітряної оборони.

Водночас Україна нарощує виробництво власних далекобійних безпілотників та вдосконалює засоби боротьби з російськими дронами.