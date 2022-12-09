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Стало відомо, коли Україна повернеться до планових графіків відключення світла

Фото: стало відомо, коли Україна повернеться до планових графіків відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україна незабаром може перейти знову на планові графіки відключення світла. Це може відбутися вже за декілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу.

За його словами, Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії лише тоді, коли зможе зменшити дефіцит до тих величин, які дозволять кожні, наприклад, чотири години відключати світло.

"Проблема зменшення дефіциту пов’язана із відновленням генерувальних потужностей - це ТЕС, ГЕС. АЕС зараз працюють, підтримують систему", - зазначив Кудрицький.

Він акцентував, що до війни українські АЕС забезпечували 50% потреб в електриці, і зараз десь так само.

"Виїхати" на самій атомній енергії ми не можемо, не можемо лише нею покрити усі потреби України. Нам потрібні й інші види генерації, а вони ушкоджені", - пояснює Кудрицький.

При цьому він підкреслив, що з відходом морозів поступово в енергосистемі відновлюються й генеруючі потужності.

"Також відновлюють роботу електростанції поступово і таким чином поступово обсяг потрібної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго", - прогнозує Кудрицький.

Нагадаємо, як розповіли в "Укренерго" найскладніша ситуація зі світлом наразі на півдні країни та в Харківській області.

Додамо, станом на сьогодні дефіцит потужності в енергосистемі все ще залишається значним.

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