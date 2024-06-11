Стало відомо, коли у Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю", - сказав Вигівський.

Він пояснив, що надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

"Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю на прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 20 - з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру", - сказав очільник столичного метро.

Вигівський наголосив, що ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього - вже повноцінне відновлення руху потягів.

"Для себе ми дивимося по інтенсивності виконання, по роботах, які ми виконуємо, що запустити рух поїздів вдасться на початку осені", - пояснив в.о. начальника метрополітену.