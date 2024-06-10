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Стало відомо, коли пройде черговий "Рамштайн"

Фото: названо дату проведення чергового "Рамштайну" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Контактна група з оборони України (формат "Рамштайн") проведе 23-ю зустріч вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на програму заходів на сайті НАТО.

За даними Альянсу, зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 13 червня. Вона має розпочатися об 11:00.

При цьому о 16:00 очікується засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

Вже 15 червня відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО та Групи з ядерного планування.

Зустрічі "Рамштайн"

Нагадаємо, що попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 20 травня. Тоді одним із предметів обговорень став російський наступ на півночі Харківської області.

Під час зустрічі міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала передачу Україні танків Leopard та ракет для Patriot.

Більш детально про попередній "Рамштайн" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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