Стало відомо, коли у Києві повернуть електрику всім, кому її відключали

У Києві найближчим часом планується підключити електроенергію тим споживачам, у яких її сьогодні вимикали в рамках віялових відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі ("Київенерго").

У компанії заявили, що повернути світло клієнтам планується протягом двох годин - до 24:00.

"НЕК Укренерго дала команду на включення споживачів, що були відключені через застосування графіків погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві сьогодні, застосовувались аварійні відключення електроенергії. Це потрібно для проведення відновлювальних робіт.

Раніше стало відомо, що віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

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