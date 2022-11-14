На думку аналітиків, подібна риторика не має нічого спільного з реальністю та продиктована лише грошовими інтересами великих компаній. Вона показує залежність французів від Росії.

Зазначається, що вірменська діаспора та навколополітична французька спільнота прагнуть досягти двох цілей: перенаправити від України ресурси на військову та фінансову підтримку вірменських сепаратистів у Карабаху; змістити увагу Євросоюзу з агресії РФ на ситуацію в Азербайджані.

Україна категорично засуджує ці маніпуляції. Вони не лише спрямовані проти Азербайджану, а й загрожують інтересам самої України.

Франція має значну економічну та енергетичну залежність від РФ. Крім того, співпраця з Москвою дозволяє французам закривати інтереси великих бюджетоутворюючих компаній.

Журналісти також наголошують: серед європейських держав Франція надала Україні найменший обсяг допомоги з початку війни.

За даними Kiel Institute for the World Economy, Британія надала фінансову допомогу на суму €2,5 млрд, Німеччина - €1,2 млрд, а Франція - всього €800 млн. Ще більший розрив у масштабах військової допомоги: Британія - €3, 7 млрд, Німеччина - €1,2 млрд, Франція - €216 млн.