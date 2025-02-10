Стало відомо, за яких умов переселенці з ТОТ зможуть отримати виплати "єВідновлення"

Серед усіх державних програм підтримки українці нині найбільше очікують розширення програми "єВідновлення" для зруйнованого житла, розташованого на тимчасово окупованих територіях. Нове - окреме, законодавство для цього не потрібне, оскільки така можливість передбачена ухваленим ще у 2023 році законом №2923-IX. Наразі відповідне рішення лише за урядом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голови партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, попри те, що завдяки програмі "єВідновлення" майже 90 тисяч українських родин вже отримали компенсацію за знищене і пошкоджене житло, дуже великий відсоток громадян цього зробити і досі не можуть, оскільки держава так і не запустила етап "єВідновлення", який стосується такого житла, розташованого на тимчасово-окупованих територіях (ТОТ). Вони, зауважила нардепка, можуть лише подати інформаційне повідомлення про знищене або пошкоджене житло, а воно не дає права на компенсацію.

"Для того, громадянин або його родина могли отримати компенсацію, факт знищення або пошкодження житла має підтвердити спеціальна комісія, яка його обстежує і таке обстеження наразі проводиться очно", - пояснила Олена Шуляк.

При цьому, підкреслила парламентарка, загалом по Україні станом на сьогодні майже 115 тисяч необстежених досі обʼєктів. Найбільший їх відсоток знаходиться на тимчасово-окупованих територіях. Йдеться переважно про Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. На них припадає 87% необстеженого житла.

"Для того, громадянин або його родина могли отримати компенсацію, факт знищення або пошкодження житла має підтвердити спеціальна комісія, яка його обстежує і таке обстеження наразі проводиться очно. Але можуть бути виключення - зокрема дистанційне обстеження. Для ТОТ це - єдиний варіант", - пояснила Олена Шуляк.

Вона додала, що йдеться, наприклад, про використання супутникових знімків та матеріалів аеро- і фотозйомка. І це цілком реально, що і продемонстрував проведений у 2024 році пілотний проєкт у Мелітополі. Тоді у такий спосіб вдалося підтвердити факт знищення або пошкодження житла для компенсацій на загальну суму у приблизно 4 млн гривень. Тобто пілотний проєкт, зауважила Олена Шуляк, виявився успішним і показав, що кейс можна поширити на інші населені пункти, які як і Мелітополь знаходяться у тимчасовій окупації. Потрібне лише відповідне рішення Уряду.

"Окремий закон і в тому числі ухвалений нещодавно законопроєкт №11161 для цього не потрібні. Оскільки така можливість передбачена ще законом №2923-IX, ухваленим ще у лютому 2023 року. Тобто, це питання можна вирішити на рівні підзаконних актів, що є компетенцією Кабміну. Ми вже давно очікуємо і наполягаємо на важливості такого рішення", - підкреслила Шуляк.

Вона нагадала, що питання фінансового забезпечення компенсацій державі вдається поступово вирішувати у той чи інший спосіб. Так, у кінці грудня 2023 на виплати компенсацій переселенцям вдалося перенаправити 15 млрд гривень, зекономлених з бюджету Мінсоцполітики. Паралельно, про готовність долучитись до фінансування "єВідновлення" заявили і міжнародні партнери. Зокрема, Банк розвитку Ради Європи.

"І Банк розвитку Ради Європи і навіть Світовий Банк вже долучались до фінансування "єВідновлення", тобто ми розуміємо, що це не просто обіцянки. Міжнародні партнери переконалися, що програма реалізується максимально прозоро і підзвітно. Тобто, ці кошти будуть використані за призначенням - для допомоги людям", - зазначила Шуляк.

За її словами, йшлося про 200 млн доларів від Світового Банку у 2023 році, а також про 100 млн євро від Банку розвитку Ради європи. Втім, останні вже погодили свою готовність виділити на "єВідновлення" додаткове фінансування у межах проєкту HOME у розмірі 100 млн євро.

"Я дуже сподіваюся що частину цих коштів зможуть отримати і громадяни, чиє житло розташоване на ТОТ, але таку можливість можна розблокувати лише відповідним рішенням уряду", - підсумувала Шуляк.