Стало известно, при каких условиях переселенцы с ВОТ смогут получить выплаты "єВідновлення"

Среди всех государственных программ поддержки украинцы сейчас больше всего ожидают расширения программы "єВідновлення" для разрушенного жилья, расположенного на временно оккупированных территориях. Новое - отдельное, законодательство для этого не требуется, поскольку такая возможность предусмотрена принятым еще в 2023 году законом №2923-IX. Сейчас соответствующее решение только за правительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, несмотря на то, что благодаря программе "єВідновлення" почти 90 тысяч украинских семей уже получили компенсацию за уничтоженное и поврежденное жилье, очень большой процент граждан этого сделать до сих пор не могут, поскольку государство так и не запустило этап "єВідновлення", который касается такого жилья, расположенного на временно-оккупированных территориях (ВОТ). Они, отметила нардеп, могут только подать информационное сообщение об уничтоженном или поврежденном жилье, а оно не дает права на компенсацию.

"Для того, гражданин или его семья могли получить компенсацию, факт уничтожения или повреждения жилья должна подтвердить специальная комиссия, которая его обследует и такое обследование сейчас проводится очно", - пояснила Елена Шуляк.

При этом, подчеркнула парламентарий, в целом по Украине по состоянию на сегодня почти 115 тысяч необследованных до сих пор объектов. Наибольший их процент находится на временно-оккупированных территориях. Речь идет преимущественно о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. На них приходится 87% необследованного жилья.

"Для того, гражданин или его семья могли получить компенсацию, факт уничтожения или повреждения жилья должна подтвердить специальная комиссия, которая его обследует и такое обследование сейчас проводится очно. Но могут быть исключения - в частности дистанционное обследование. Для ВОТ это - единственный вариант", - пояснила Елена Шуляк.

Она добавила, что речь идет, например, об использовании спутниковых снимков и материалов аэро- и фотосъемки. И это вполне реально, что и продемонстрировал проведенный в 2024 году пилотный проект в Мелитополе. Тогда таким образом удалось подтвердить факт уничтожения или повреждения жилья для компенсаций на общую сумму в примерно 4 млн гривен. То есть пилотный проект, отметила Елена Шуляк, оказался успешным и показал, что кейс можно распространить на другие населенные пункты, которые как и Мелитополь находятся во временной оккупации. Нужно только соответствующее решение Правительства.

"Отдельный закон и в том числе принятый недавно законопроект №11161 для этого не нужны. Поскольку такая возможность предусмотрена еще законом №2923-IX, принятым еще в феврале 2023 года. То есть, этот вопрос можно решить на уровне подзаконных актов, что является компетенцией Кабмина. Мы уже давно ожидаем и настаиваем на важности такого решения", - подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что вопрос финансового обеспечения компенсаций государству удается постепенно решать тем или иным способом. Так, в конце декабря 2023 года на выплаты компенсаций переселенцам удалось перенаправить 15 млрд гривен, сэкономленных из бюджета Минсоцполитики. Параллельно, о готовности присоединиться к финансированию "єВідновлення" заявили и международные партнеры. В частности, Банк развития Совета Европы.

"И Банк развития Совета Европы и даже Всемирный Банк уже приобщались к финансированию "єВідновлення", то есть мы понимаем, что это не просто обещания. Международные партнеры убедились, что программа реализуется максимально прозрачно и подотчетно. То есть, эти средства будут использованы по назначению - для помощи людям", - отметила Шуляк.

По ее словам, речь шла о 200 млн долларов от Всемирного Банка в 2023 году, а также о 100 млн евро от Банка развития Совета Европы. Впрочем, последние уже согласовали свою готовность выделить на "єВідновлення" дополнительное финансирование в рамках проекта HOME в размере 100 млн евро.

"Я очень надеюсь, что часть этих средств смогут получить и граждане, чье жилье расположено на ВОТ, но такую возможность можно разблокировать только соответствующим решением правительства", - подытожила Шуляк.