Стало відомо, у яких регіонах українці більше купили автомобілів: свіжа статистика

Зазначається, що впродовж року кияни придбали 25 тисяч нових легкових авто. У Київській області було зареєстровано 5 831 новий авто. Мешканці Дніпропетровської області купили 5232 нових машин. В Одеській області було реалізовано 3618 авто, а у Львівській – 3613 одиниці.

На ринках Києва, Дніпропетровської та Одеської областей бестселером року став компактний кросовер Renault Duster. При цьому у Київській та Львівській областях найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Дещо інакший вигляд має статистика з реєстрації вживаних авто. Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

Львівська обл. – 26 930 од.;

м. Київ – 19 374 од.;

Київська обл. – 14 756 од.;

Вінницька обл. – 13 416 од.;

Дніпропетровська обл. – 12 888 од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівської, Київської та Вінницької областей був Volkswagen Golf. У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y, а у Дніпропетровській області першість серед машин з пробігом віддали Renault Megane.