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Стало відомо, у яких регіонах українці більше купили автомобілів: свіжа статистика

Середа 15 січня 2025 21:49
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Стало відомо, у яких регіонах українці більше купили автомобілів: свіжа статистика Фото: стало відомо, у яких регіонах українці більше купували автомобілів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За підсумками 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Зазначається, що впродовж року кияни придбали 25 тисяч нових легкових авто. У Київській області було зареєстровано 5 831 новий авто. Мешканці Дніпропетровської області купили 5232 нових машин. В Одеській області було реалізовано 3618 авто, а у Львівській – 3613 одиниці.

На ринках Києва, Дніпропетровської та Одеської областей бестселером року став компактний кросовер Renault Duster. При цьому у Київській та Львівській областях найбільшим попитом користувався кросовер Toyota RAV-4.

Дещо інакший вигляд має статистика з реєстрації вживаних авто. Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

  • Львівська обл. – 26 930 од.;
  • м. Київ – 19 374 од.;
  • Київська обл. – 14 756 од.;
  • Вінницька обл. – 13 416 од.;
  • Дніпропетровська обл. – 12 888 од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на ринках Львівської, Київської та Вінницької областей був Volkswagen Golf. У столиці частіше обирали електромобіль Tesla Model Y, а у Дніпропетровській області першість серед машин з пробігом віддали Renault Megane.

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