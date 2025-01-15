Стало известно, в каких регионах украинцы больше купили автомобилей: свежая статистика
По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Отмечается, что в течение года киевляне приобрели 25 тысяч новых легковых авто. В Киевской области было зарегистрировано 5 831 новый авто. Жители Днепропетровской области купили 5232 новых машин. В Одесской области было реализовано 3618 авто, а во Львовской - 3613 единицы.
На рынках Киева, Днепропетровской и Одесской областей бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster. При этом в Киевской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.
Несколько иначе выглядит статистика по регистрации подержанных авто. Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:
- Львовская обл. - 26 930 ед;
- м. Киев - 19 374 ед;
- Киевская обл. - 14 756 ед;
- Винницкая обл. - 13 416 ед;
- Днепропетровская обл. - 12 888 ед.
Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовской, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а в Днепропетровской области первенство среди машин с пробегом отдали Renault Megane.
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