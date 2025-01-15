Стало известно, в каких регионах украинцы больше купили автомобилей: свежая статистика

По итогам 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

Отмечается, что в течение года киевляне приобрели 25 тысяч новых легковых авто. В Киевской области было зарегистрировано 5 831 новый авто. Жители Днепропетровской области купили 5232 новых машин. В Одесской области было реализовано 3618 авто, а во Львовской - 3613 единицы.

На рынках Киева, Днепропетровской и Одесской областей бестселлером года стал компактный кроссовер Renault Duster. При этом в Киевской и Львовской областях наибольшим спросом пользовался кроссовер Toyota RAV-4.

Несколько иначе выглядит статистика по регистрации подержанных авто. Наибольшие показатели по регистрации ввезенных из-за границы подержанных легковушек в прошлом году продемонстрировали:

Львовская обл. - 26 930 ед;

м. Киев - 19 374 ед;

Киевская обл. - 14 756 ед;

Винницкая обл. - 13 416 ед;

Днепропетровская обл. - 12 888 ед.

Самым популярным подержанным автомобилем из-за рубежа на рынках Львовской, Киевской и Винницкой областей был Volkswagen Golf. В столице чаще выбирали электромобиль Tesla Model Y, а в Днепропетровской области первенство среди машин с пробегом отдали Renault Megane.