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Стало відомо, в яких операціях розвідки задіяні депутати "Відновлення України"

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П'ятниця 19 травня 2023 16:15
Стало відомо, в яких операціях розвідки задіяні депутати "Відновлення України" Фото: Євген Шевченко, нардеп (facebook.com/e.shevchenko76)
Автор: Сергей Новиков

Народний депутат із групи "Відновлення України" Євгеній Шевченко розповів подробиці щодо своєї участі у невтягненні Білорусі як держави у війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Шевченка.

Як відомо, раніше у ЗМІ було поширено інформацію, що депутат Олександр Ковальов працює на ГУР МО та увійшов у Координаційний штаб зі звільненням військовополонених. Також він був причетний до таємних переговорів про виведення військових з "Азовсталі".

За словами Шевченка, він разом із главою ГУР Кирилом Будановим організували розмову між президентом Білорусі Олександром Лукашенком і президентом Володимиром Зеленським у перші дні війни, завдяки чому відбулися переговори української та російської делегацій.

"Росіяни послали свою делегацію в Білорусь під Гомель, Зеленський сказав, що він не пошле людей на переговори в країну, з якої летять ракети і заходять війська. Російська делегація вже збиралася їхати, і в той момент ми з Будановим підключилися. Я вже розумів психологію президента Зеленського, що він не буде дзвонити Лукашенку, тому що напали на Україну. Моє завдання було зробити так, щоб Лукашенко сам зателефонував Зеленському і дав гарантії безпеки нашої групи, що з ними нічого не трапиться. Тільки тоді вони поїхали", - розповів Шевченко.

Нардеп також заявив, що для Лукашенка ця війна була шоком.

"Він сказав мені, що все можна вирішити і потрібно терміново йти на переговори. Це було все дуже сумбурно, тому всі деталі я не пам'ятаю. Переговори в Білорусі допомогли виграти час, нам потрібна була ця пауза. З першого дня війни ГУР намагалося тримати північний рубіж країни, щоб разом із росіянами не пішли білоруські війська. Буданову скромність не дозволить це сказати, але я можу заявити про те, що перший удар під Києвом на себе прийняв саме спецназ ГУР", - сказав нардеп.

Крім цього, нардеп повідомив, що зараз він продовжує співпрацювати з ГУР.

"Я також постійно відвідую парламент, не пропускаю жодного засідання. Щодо хейту з боку своїх колег у перші дні війни я можу сказати, що головне - вирішити питання для безпеки нашої держави", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що окупаційні війська під Бахмутом втрачають по батальйону в день. Загальна кількість втрат ворога на Бахмутському напрямку становить до 70 тисяч вбитими і пораненими.

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