Стало відомо, в яких операціях розвідки задіяні депутати "Відновлення України"

Як відомо, раніше у ЗМІ було поширено інформацію, що депутат Олександр Ковальов працює на ГУР МО та увійшов у Координаційний штаб зі звільненням військовополонених. Також він був причетний до таємних переговорів про виведення військових з "Азовсталі".

За словами Шевченка, він разом із главою ГУР Кирилом Будановим організували розмову між президентом Білорусі Олександром Лукашенком і президентом Володимиром Зеленським у перші дні війни, завдяки чому відбулися переговори української та російської делегацій.

"Росіяни послали свою делегацію в Білорусь під Гомель, Зеленський сказав, що він не пошле людей на переговори в країну, з якої летять ракети і заходять війська. Російська делегація вже збиралася їхати, і в той момент ми з Будановим підключилися. Я вже розумів психологію президента Зеленського, що він не буде дзвонити Лукашенку, тому що напали на Україну. Моє завдання було зробити так, щоб Лукашенко сам зателефонував Зеленському і дав гарантії безпеки нашої групи, що з ними нічого не трапиться. Тільки тоді вони поїхали", - розповів Шевченко.

Нардеп також заявив, що для Лукашенка ця війна була шоком.

"Він сказав мені, що все можна вирішити і потрібно терміново йти на переговори. Це було все дуже сумбурно, тому всі деталі я не пам'ятаю. Переговори в Білорусі допомогли виграти час, нам потрібна була ця пауза. З першого дня війни ГУР намагалося тримати північний рубіж країни, щоб разом із росіянами не пішли білоруські війська. Буданову скромність не дозволить це сказати, але я можу заявити про те, що перший удар під Києвом на себе прийняв саме спецназ ГУР", - сказав нардеп.

Крім цього, нардеп повідомив, що зараз він продовжує співпрацювати з ГУР.

"Я також постійно відвідую парламент, не пропускаю жодного засідання. Щодо хейту з боку своїх колег у перші дні війни я можу сказати, що головне - вирішити питання для безпеки нашої держави", - сказав Шевченко.