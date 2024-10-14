Стало відомо, якими активами володіють громадяни Кіпру, які потрапили в нові санкції РНБО

Як відомо, указом президента від 8 жовтня введено в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Серед інших, санкції введені відносно громадян Кіпру Крістіни Софоклеус, Ніколети Аггонас, Анни Кореліду. Слід зазначити, що зазначені кіпріоти фігурують власниками та директорами компаній не тільки в Україні, але й в РФ.

До вказаних осіб, зокрема, застосовано санкції у вигляді блокування активів (що належать їм прямо або опосередковано), запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів.

В Україні кіпріотам належать такі бізнеси: ТОВ "Боріваж" - опосередкований власник одного з найбільших зернових терміналів в порту "Південний", навколо якого останнім часом точиться запекла боротьба між Приватбанком та Генадієм Боголюбовим.

Згідно з даними Опендатабот, 70% ТОВ "Боріваж" належить іноземним компаніям "Окталенса Холдінгз ЛТД", "Енстревіо Інвестментс Лімітед" та "Амертана Холдінгз ЛТД".

Своєю чергою Крістіна Софоклеус та Ніколета Аггонас є директорами цих компаній, а остання є власником компанії "Амертана Холдінгз ЛТД" та офіційним бенефіціарним власником ТОВ "Боріваж".

Львівобленерго та Прикарпаттяобленерго - два постачальники електроенергії, які обслуговують майже півтора мільйона споживачів у Львівській та Івано-Франківській областях. Згідно з даними Опендатабот, бенефіціаром обох компаній є Геннадій Боголюбов, але контроль над обленерго він здійснює через низку кіпрських компаній, серед яких "Кереліо коммершіал лімітед", "Маргароза коммершіал лімітед", "Лекс перфекта лімітед".

Своєю чергою, директорами та власниками 50% акцій вказаних кіпрських компаній є Крістіна Софоклеус, Анна та Єлена Кореліду. Ці компанії з 2018 по 2022 роки отримали від зазначених обленерго щонайменше 11 млн доларів дивідендів на рахунки кіпрських банків.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що згідно з даними податкової служби РФ, компанії пов'язані з Боголюбовим сплачували мільярди рублів в бюджет РФ навіть під час повномасшабного вторгнення.