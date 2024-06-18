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Стало відомо, які мережі АЗС сплатили найменше податків

Вівторок 18 червня 2024 13:55
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Стало відомо, які мережі АЗС сплатили найменше податків Фото: стало відомо, які мережі АЗС сплатили найменше податків (flickr)
Автор: Олександр Мороз

Мережі-аутсайдери автозаправок в І кварталі сплатили податків менш як 1 грн на літр пального, тоді як лідери – до 2,83 грн

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, опубліковані директором Консалтингової компанії "А-95" Сергієм Куюном.

Так, у першій десятці мереж за кількістю АЗС найгірший результат за сплатою податків показує Мотто – 0,68 грн/л. Трохи більше сплатила Avantage7 – 0,79 грн/л. БРСМ-Нафта сплатила лише 0,87 грн/л. VST – 0,88 грн/л. Лідери сплатили до 2,83 грн/л, тобто у понад три рази більше за аутсайдерів.

Стало відомо, які мережі АЗС сплатили найменше податків

"Цікаве спостереження. Хто як платить податки, той майже так й донатить. Це якийсь генетичний код бізнесу, а точніше, його власників. На прикладі паливного ринку це видно неозброєним оком. Відповідально заявляю: гріш ціна отим розмовам, мовляв, з бюджету гроші вкрадуть, а я краще задоначу куди треба. Це повна фігня, можу довести на цифрах, що ті донати не сягають й 10% від суми "зекономлених" податків. Правдою також є те, що тим, хто реально хоче допомагати, стає снаги й на податки, й на потужні донати", - написав експерт.

Він також зазначив, що підтримує будь-які методи «впливу» на мережі, які недоплачують податки.

"Без чарівного дрючка вже не працює. Багато критики на адресу податкової, мовляв, бєзпрєдєльнічаєт, блокує діяльність, вимагає доплатити податки! Такий фон виникає через те, що на поверхні здебільшого опиняються випадки з "білим" або відносно прозорим бізнесом. Бо тому, хто платить, це образливо, вони відчувають, що правда на їхньому боці. А коли податкова трясе бариг, це завжди відбувається тихо. Бо вони знають, що реально вкрали державні гроші, це легко довести, це приверне увагу суспільства і тому краще не волати", - наголосив Куюн.

Як повідомлялось раніше, за даними директора Сергія Куюна, БРСМ-Нафта в 2023 році недоплатила до бюджету до півмільярда гривень податків.

По Avantage7 ця цифра може сягнути 400 млн гривень, по мережах Motto та Marshal - в середньому по 100 млн гривень.

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