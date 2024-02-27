Стало відомо, як українська економіка виграє від національного кешбеку у відбудові житла

За її словами, це можливо за рахунок використання українцями вітчизняних матеріалів у відбудові - обираючи будівельні матеріали українських виробників при відновленні своїх домівок за кошти програми "єВідновлення", частину грошей громадянам можуть почати повертати на спеціальну карту.

Вона пояснила: синергія державних програм, направлених на відновлення і відбудову, дозволяє прискорити ці процеси і зробити їх більш ефективними. Зокрема, поєднання "єВідновлення" і державної програми пільгової іпотеки "єОселя", підтримане парламентом наприкінці минулого тижня, дозволить українцям мати більше можливостей для придбання нового житла.

За словами Шуляк, згідно з дослідженням "Локалізація відновлення в Україні", проведеного ГО "Інститут Міжнародних економічних досліджень" у партнерстві з ДП "Укрпромзовнішекспертиза", до повномасштабного вторгнення 90% всіх будівельних матеріалів вироблялися в Україні. Зараз виробничі потужності вітчизняних виробників будівельних матеріалів поки що завантажені лише на 20-35%.

Серед проблем - падіння попиту, наявність дешевого фальсифікату і багато інших факторів. Існує й проблема з відсутністю чи недостатньою кількістю вітчизняного скла, газобетону, сухих будівельних сумішей. При наявності певних ризиків - це перспективна можливість стати першими у виробництві товарів, які наразі не виробляються в Україні, вважає Шуляк.

"Фінансовий профіт вітчизняної будівельної галузі від відновлення України прогнозовано становитиме $65 млрд. Причому $5,5 млрд з них зможуть піти на сплату податків, щонайменше $1,5 млрд - до Пенсійного фонду. Крім цього, це близько 100 тисяч робочих місць. А це, своєю чергою, пожвавить і сферу послуг, і торгівлю, і інші супутні галузі. Нагадаю, що ще до війни будівельний мультиплікатор в житловій сфері, за різними оцінками, становив від 6,5 грн до 7,8 грн ВВП. Тобто кожна гривня, витрачена, в спорудження житла, приносила приблизно 7-8 грн ВВП країни", - підкреслила Шуляк.

Вона додала, що на рівень використання українцями вітчизняних будівельних матеріалів безперечно впливатиме їх якість. Тому з фальсифікатом будівельної продукції допоможе боротись імплементація 305 регламенту ЄС, а також е-кабінет виробника будівельної продукції, який запустили минулого року. Це дає можливість в одному місці мати доступ до даних про якість та показники будматеріалів, які зокрема використовуються в програмі "єВідновлення". В е-системі виробники можуть вказувати параметри своєї продукції, такі як зносостійкість, екологічність, клас енергоефективності та безпекові характеристики.

Більше того, наголосила Шуляк, 16 лютого Кабмін включив будівельні матеріали до переліку продукції, за якою здійснюється державний ринковий нагляд. Органом, який здійснює державний ринковий нагляд за якістю будматеріалів, визначено Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).

Народна депутатка також повідомила, що наразі програма кешбеку знаходиться на стадії розробки - готуються фінансові і технічні параметри українського кешбеку. Але важливо, щоб програма "Купуй українське" змогла запрацювати до кінця 2024 року, оскільки це дозволить залишити українські гроші в Україні.