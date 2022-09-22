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Стало відомо, як Україні збільшити прибуток з експорту електроенергії

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Четвер 22 вересня 2022 12:35
Стало відомо, як Україні збільшити прибуток з експорту електроенергії Фото: Україна може отримати близько 800 МВт додаткових потужностей нових "зелених" електростанцій (pixabay)
Автор: Олександр Мороз

Україна має шанс отримати близько 800 МВт додаткових потужностей нових "зелених" електростанцій, будівництво яких заморожено через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю на "Обозревателе".

"За інформацією Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), саме цього року Україна могла поповнити "запаси" зеленої потужності на 800 МВт завдяки проектам вітрової енергетики, які інвестори у лютому заморозили через війну. З початку вересня можливість експорту електроенергії для держави зросла з 200 до 250 МВт. При цьому за липень-серпень країна вже заробила на експорті 3 млрд грн", - йдеться у статті.

Для цього уряд має дати інвесторам можливість закінчити будівництво на тих умовах, на яких вони розпочинали проекти.

"Зі свого боку, Міненерго розробило законопроект про продовження терміну отримання зеленого тарифу для інвесторів на 2 роки, проте документ поки що перебуває на стадії обговорення і не затверджений урядом. У таких умовах УВЕА звернулася до чиновників ЄС з проханням привернути увагу українських державних органів до прийняття необхідних змін до законодавства про продовження договорів купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом", - наголошується у статті.

Нагадаємо, за оцінками УВЕА, якщо держава оперативно забезпечить продовження терміну дії отримання необхідних технічних документів та зеленого тарифу хоча б на 6-12 місяців, то Україна найближчим часом отримає щонайменше 300 МВт вітроелектростанцій.

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