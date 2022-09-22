Стало известно, как Украине увеличить доход с экспорта электроэнергии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью на " Обозревателе ".

"По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЕА), именно в этом году Украина могла пополнить "запасы" зеленой мощности на 800 МВт благодаря проектам ветровой энергетики, которые инвесторы в феврале заморозили из-за войны. С начала сентября возможность экспорта электроэнергии для государства выросла с 200 до 250 МВт. При этом за июль-август страна уже заработала на экспорте 3 млрд грн", - говорится в статье.

Для этого правительство должно дать инвесторам возможность закончить строительство на тех условиях, на которых они начинали проекты.

"Со своей стороны, Минэнерго разработало законопроект о продлении срока получения зеленого тарифа для инвесторов на 2 года, однако документ пока находится на стадии обсуждения и не утвержден правительством. В таких условиях, УВЭА обратилась к чиновникам ЕС с просьбой привлечь внимание украинских государственных органов к принятию необходимых изменений в законодательство о продлении договоров купли-продажи электрической энергии по "зеленому" тарифу", - отмечается в статье.

Напомним, по оценкам УВЭА, если государство оперативно обеспечит продление срока действия получения необходимых технических документов и зеленого тарифа хотя бы на 6-12 месяцев, то Украина в ближайшее время получит как минимум 300 МВт ветроэлектростанций.