Стало відомо, як суддя Вовк фактично закрив розслідування у резонансній справі

"У своєму рішенні, прийнятому 12 грудня 2023 року, суддя Вовк, який виступав у ролі слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, фактично закрив розслідування у цей резонансній справі шляхом скасування постанови про зупинення досудового розслідування. Таким чином, слідчий суддя допоміг підозрюваному уникнути відповідальності за скоєні ним злочини, скасувавши постанову про зупинення досудового розслідування у зв’язку із перебуванням підозрюваного у розшуку", - повідомив адвокат.

Варто зазначити, що прокурор та слідчій ДБР не знали про розгляд цієї справи, у зв’язку з чим її розгляд відбувся за відсутності сторін. Тоді як у рішенні було зазначено що прокурора та слідчого ДБР було викликано належнім чином.

"Адвокати Федоркіна, знаючи, що їхні скарги не розглядаються потрібним суддею і, отже, не мають шансів на успіх, неодноразово відзивали такі скарги чи просили залишити їх без розгляду. Надалі вони знову подавали ідентичні скарги з метою розподілення їх на потрібного суддю, який винесе необхідне та не законне рішення. І вони дочекалися моменту, коли справа дійде до судді, який винесе необхідне рішення", - додає юрист.

Він також повідомив, що найближчим часом на дії судді Вовка буде подана скарга у Вищу рада правосуддя.

Нагадаємо, у 2021 році ДБР затримало керівника адвокатського об'єднання LBA-Law Business Association Дениса Федоркіна за підозрою у вимаганні 400 тис.дол. або двох квартир у Києві у подружжя за розв'язання проблем із законом, які, за попередньою інформацією, адвокат сам і створив.

Печерський районний суд Києва 30 жовтня обрав Денису Федоркіну запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком з альтернативою застави у розмірі понад 8 мільйонів гривень. Вже 2 листопада вранці дружина Федоркіна внесла заставу.