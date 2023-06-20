Стало відомо, як путінські олігархи Ротенберги обходять санкції: розслідування

Аркадій і Борис Ротенберги, прихильники агресії РФ проти України, потрапили до списку санкцій США в 2014 році як одні з найвпливовіших олігархів Росії. Вони заробили мільярди доларів на контрактах з "Газпромом" та будівництві Олімпійських об'єктів у Сочі, вказувалося в заяві американського Мінфіну США.

Пізніше проти них запровадив обмеження й ЄС. Після цього європейське та американське майно олігархів опинилося в небезпеці. Дані "Архіву Ротенбергів" вказують, що на допомогу їм прийшов партнер Максим Вікторов, який допомагав приховувати активи як у РФ, так і за кордоном.

Максим Вікторов (колаж istories.media з instagram Вікторова)

"Долі в їхніх компаніях, як правило, переходили до різних закритих пайових інвестиційних фондів (ЗПІФів), які дещо об'єднувало: всі вони перебували під управлінням компанії "Евокорп". Її власник - Максим Вікторов", - йдеться у публікації.

При цьому самі Ротенберги всіляко заперечували свій зв'язок з "Евокорпом", проте дані при витіканні документів це підтверджують.

Вікторов у цих "архівах" говорив про Олександра Козлова, який був формальним власником фонду "Меридіан", який був співвласником компанії "Бізнес Тренд", що постачала обладнання "Газпрому" для таких проектів, як будівництво "Північного потоку" до Європи та "Сила Сибіру" в Китай.

Козлов воював у Чечні, потім працював у родини Ротенбергів охоронцем, а потім виявився "власником" великих активів братів. Так, наприклад, на нього було оформлено яхту "Рахіль" за 21 млн євро.

У своїй роботі на Ротенбергів Максим Вікторов часто звертався за допомогою чи послугами до своїх закордонних колег. Серед яких - кавалер Вікторіанського ордену, особистий секретар Його Королівської Високості принца Майкла Кентського Ніколас Чанс. 2018 року Фонд інвестиційних програм Вікторова став акціонером британського фінтех-стартапу RemitRadar, а його амбасадором був принц Майкл Кентський.

Газета Sunday Times випустила в травні 2021 сенсаційний сюжет про те, як принц Кентський торгує своїм ім'ям і заробляє на своїй нібито близькості до Путіна. Зокрема, він був готовий за 200 тисяч доларів надати створеній журналістами фіктивній компанії своє "королівське схвалення".

Також у проекті йдеться, як структура Аркадія Ротенберга виділила мільйони євро на покупку альпійського шале, де відпочивала старша дочка Путіна та її колишній цивільний чоловік із Нідерландів. У статті проекту розповідається, як обраниці братів (громадянки США та Латвії) рятували Ротенбергів та сімейні активи у санкційні часи.