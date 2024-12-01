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Стало відомо, як ДТЕК протистоїть атакам Росії по енергосистемі

Неділя 01 грудня 2024 21:21
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Стало відомо, як ДТЕК протистоїть атакам Росії по енергосистемі Фото: стало відомо, як ДТЕК протистоїть атакам росії по енергосистемі (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Енергетики компанії ДТЕК щодня зіштовхується з майже нездійсненним завданням протистояння чисельним атакам Росії по енергосистемі України, щоб зберегти світло в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю BBC.

"Поки інженери з ДТЕК намагаються упоратися із майже нездійсненним завданням триматися на крок попереду від невпинних атак Росії, решта країни продовжує робити те, що вона робить від початку війни: адаптується", - йдеться в матеріалі.

Зокрема, українці користуються генераторами та адаптується до життя в умовах постійних атак по енергосистемі.

Зазначається, що до першої атаки в листопаді (17 листопада - ред.) Україна вже втратила 9 ГВт потужностей генерації. Це приблизно половина електроенергії, спожитої під час піка в опалювальний сезон минулої зими.

Журналісти побували на одній з ТЕС ДТЕК, яка, як і інші електростанції по всій країні, зазнала численних ударів безпілотників і ракет.

"Ми не встигаємо відновлювати не те що основне обладнання, а й навіть покрівлю та стіни. Від прильотів до прильотів це все знищується знову", - додає енергетик ДТЕК, ім’я якого з міркувань безпеки не називається.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були обстріляні ворогом понад 180 разів.

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