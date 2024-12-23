Стало відомо, хто з ВПО зможе отримати компенсацію по оновленій програмі "єВідновлення"

Компенсацію за програмою "єВідновлення", на яку виділили додаткові 15 млрд гривень, зможуть отримати тільки ті переселенці, які перебувають на обліку внутрішньо-переміщених осіб, а також ВПО, у яких знищене житло було єдиним обʼєктом житлової нерухомості. Збільшення фінансування на компенсацій для інших категорій громадян, зокрема не переселенців, допоки не передбачене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олени Шуляк.

Вона пояснила, що згідно з постановою Кабміну №1432, яка визначає критерії, умови та механізм надання внутрішньо-переміщеним особам компенсації за програмою "єВідновлення", додаткове фінансування зможе покрити виплати виключно для переселенців. Інші категорії громадян, наприклад ті, хто не був змушений переїздити, зможуть отримувати виплати в межах наявного фінансування, підкреслила Шуляк.

"Нагадаю, що у держбюджеті на 2025 рік для цього передбачили лише 4 млрд гривень, при тому, що загальна потреба у коштах на програму складає в середньому 20 - 25 млрд гривень. Тому ми продовжуємо шукати додаткові джерела фінансування. Справедливо, щоб компенсацію мали змогу отримати всі без виключення громадяни, житло яких було пошкоджено або зруйновано", - зазначила Олена Шуляк.

Парламентарка також пояснила, що додаткове фінансування у 15 млрд гривень передбачене для переселенців за деяких умов. По-перше, виплати за рахунок збільшеного фінансування зможуть отримати ті ВПО, які перебувають на обліку внутрішньо - переміщених осіб. По-друге, компенсація надаватиметься за знищене житло, якщо воно було єдиним житловим об’єктом нерухомого майна внутрішньо-переміщеної особи і право власності на інші житлові об’єкти нерухомого майна, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутні.

Втім, згідно з постановою, до інших житлових об’єктів нерухомого майна крім єдиного, не відносяться об’єкти, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які розташовані на територіях можливих, активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, включених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого у встановленому порядку, для яких не визначена дата завершення бойових дій або припинення можливості бойових дій або тимчасової окупації, а також знищені житлові об’єкти, інформація про які внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

"Іншими словами, переселенці, які не зареєструвалися як ВПО, допоки не зможуть отримувати компенсацію за рахунок збільшеного фінансування. Крім цього, не зможуть претендувати на неї родини переселенців, у яких було кілька обʼєктів знищеної нерухомості. Вони зможуть отримати виплату тільки у межах раніше встановленого фінансування. Виключення становлять випадки, якщо другий житловий обʼєкт знаходиться на ТОТ або на території активних бойових дій. У такому разі власник зможе отримати компенсацію і за нього", - пояснила Шуляк.

Вона також вказала, що першочергово за рахунок збільшеного фінансування будуть здійснюватися виплати саме за повністю знищене житло. А виплати за пошкоджене - якщо на бюджетних рахунках будуть залишки коштів на це.

При цьому, Шуляк підкреслила, що наразі парламент і уряд і продовжують шукати можливості для фінансування програми. Зокрема, Банк розвитку Ради Європи, який брав участь у фінансуванні "єВідновлення" цього року і виділив 100 млн євро, підтвердив свою участь у програмі й на наступний рік. Крім цього, додала парламентарка, кошти на програму можна буде залучити від передачі Україні прибутків від заморожених активів росіян за кордоном.

"Наразі тривають перемовини щодо передачі цих коштів. Сподіваюся, що у 2025 році ми їх отримаємо. Половина з них може піти на оборонні потреби, інша половина - на відновлення України. А оскільки програма єВідновлення - невідʼємна частина відбудови України, цілком логічно, що частину цих коштів можна буде виділили під потреби програми", - наголосила Шуляк.

Вона також додала, що вивчаються можливості залучати до виплат кошти, які Україна отримуватиме в рамках реалізації програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.