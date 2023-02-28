Стало відомо, хто тимчасово очолюватиме "Укрзалізницю" після відставки Камишіна

Тимчасовим очільником "Укрзалізниці" стане член правління Євген Лященко. На цій посаді він замінить Олександра Камишін, який подав у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена правління "УЗ" Ореста Логунова в Facebook.

"Виконуватиме обов'язки Євген Лященко - він потужний, з високим ступенем довіри", - зазначив Логунов.

Фото: коментар Логунова (скриншот facebook.com/orchi.lvovsky)

Зазначимо, на посаді члена правління "Укрзалізниці" Лященко займався фінансовими питаннями. З 2012 року він був фінансовим директором "Медіа Група Україна", а з липня 2014 року призначений директором холдингу.

Нагадаємо, вчора голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін оголосив про свою відставку. За його словами, він очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

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