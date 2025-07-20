Стало відомо, хто схилив Трампа на бік підтримки України

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС ФРН Йоханн Вадефуль в інтерв'ю газеті Bild .

За словами Вадефуля, рішення президента США Дональда Трампа продовжувати військову допомогу Україні багато в чому пов'язане із активними зусиллями канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Це в значній мірі стало результатом ініціативи канцлера. Фрідріх Мерц зіграв важливу роль у цьому процесі, адже з самого початку чітко заявляв про свою підтримку України", - зазначив міністр.

Він також розповів, що Мерц особисто обговорював свою позицію із Трампом під час переговорів у Білому домі, а також на саміті G7. За його словами, канцлер навіть телефонував американському лідерові, наголошуючи, що "зараз Сполучені Штати дуже потрібні".

"Ми можемо лише радіти тому, що канцлер встановив настільки конструктивні контакти з президентом США і що до голосу Німеччини у Вашингтоні знову почали дослухатися", - додав Вадефуль.

Ці заяви пролунали на тлі побоювань, що адміністрація Трампа може змінити підхід до підтримки України.

Крім того, коментар німецького МЗС свідчить про те, що Берлін намагається відігравати більш активну дипломатичну роль у збереженні трансатлантичної єдності щодо війни в Україні.