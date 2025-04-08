Стало відомо, хто очолить нове держагентство "ПлейСіті"

"Призначено Новікова Геннадія Олеговича головою державного агентства України "ПлейСіті", - написав він у Мельничук.

Оновлено о 15:10.

У Мінцифри розповіли, що Новіков - юрист з багаторічним досвідом у публічному управлінні. Під час того як був заступником керівника апарату КРАІЛ, налагодив процес блокування нелегальних онлайн-казино.

"Лише за 2024 рік заблокували 4 500 таких сайтів та застосунків. Також сприяв проведенню перевірок організаторів азартних ігор на дотримання законодавства, у результаті чого зібрано штрафних санкцій на майже 18 млн грн", - сказано у повідомленні.



Як керівник "ПлейСіті" відповідатиме за реалізацію політики у сфері азартних ігор та лотерей і повний перезапуск реформи ринку під координацією Мінцифри.

Серед першочергових завдань:

цифровізувати процес видачі ліцензій, щоб створити єдині прозорі правила для всіх гравців ринку;

запустити державну систему онлайн-моніторингу для контролю бюджетних надходжень та перевірки доброчесності ліцензіатів;

упровадити інструменти контролю за ринком і боротьби з нелегальними казино;

перезапустити реєстр лудоманів та зробити подання заявки максимально зручним для громадян;

викорінити з ринку казино зі слідом РФ.

Що відомо про Новікова

Новіков до лютого 2023 року був членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а у листопаді того ж року був призначений призначений заступником керівника апарату Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Івана Рудого.

На початку року президент Володимир Зеленський підписав законопроект № 9256-д, який передбачає ліквідацію КРАІЛ.

Цікаво і те, що колишнього голову КРАІЛ Івана Рудого підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

За інформацією джерел РБК-Україна, він міг підтримувати в Україні діяльність онлайн-казино Pin-Up, власником якого є росіяни.

Що таке "ПлейСіті"

Нещодавно в Україні було створено Державне агентство "ПлейСіті". Воно буде відповідати за державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері.

Воно буде основним органом виконавчої влади, діяльність якого буде координуватися через віце-прем’єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.