Стало відомо, хто стане новим прем'єром в Словаччині

Новим прем'єром Словаччини стане віце-голова Національного банку Людовіт Одор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.
Президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила, що
Своє рішення Чапутова оголосила після зустрічі з головою Національної ради Борисом Колларом і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Едуардом Хегером, який лише на вихідних попросив звільнити його від повноважень керувати урядом.
прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від виконання обов'язків. Президент одобрила його заяву.
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