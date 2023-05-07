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Стало відомо, хто стане новим прем'єром в Словаччині

Фото: віце-голова Національного банку Словаччини Людовіт Одор (facebook.com/ludo.odor)
Автор: Каріна Левицька

Новим прем'єром Словаччини стане віце-голова Національного банку Людовіт Одор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pravda.

Президент Словаччини Зузана Чапутова повідомила, що

Своє рішення Чапутова оголосила після зустрічі з головою Національної ради Борисом Колларом і виконувачем обов’язків прем’єр-міністра Едуардом Хегером, який лише на вихідних попросив звільнити його від повноважень керувати урядом.

Одора

прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що попросив президента звільнити його від виконання обов'язків. Президент одобрила його заяву.

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